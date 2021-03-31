RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

УЄФА скасував обмеження щодо глядачів на матчах під своєю егідою

Автор: РБК-Україна

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував карантинні обмеження по глядачів на матчах під своєю егідою. Тепер на матчах будуть діяти обмеження виключно влади кожної конкретної країни.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.

Повідомляється, що сьогодні виконком УЄФА переглянув рішення від 1 жовтня 2020 року, яким допускали на стадіон не більше 30% від місткості.

"Оскільки епідеміологічна ситуація в 55 національних асоціаціях УЄФА значно різниться, рішення про допустиму кількість глядачів повинні приймати виключно належні органи місцевої та/або державної влади", - йдеться в повідомленні.

При цьому з урахуванням діючих обмежень на подорожі в силі залишається заборона на виїзд вболівальників на гостьові матчі в турнірах УЄФА, аж до фіналів клубних змагань у травні 2021 року, але не включаючи їх.

Зазначимо, під егідою УЄФА проходять Євро-2020, Ліга націй, Ліга чемпіонів, Ліга Європи та інші турніри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вирішальні матчі Євро-2020 можуть пройти з 50% заповнюваністю стадіону "Уемблі", а це 45 тисяч осіб.

Також стало відомо, що матчі Євро-2020 в Данії пройдуть з фанатами, будуть пускати близько 12 тисяч осіб на матч.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УЕФАболельщикиФутбол
Читайте також
Оголошена заявка збірної України на матч проти Казахстану
Прогноз погоди