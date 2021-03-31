Решающие матчи Евро-2020 могут пройти с 50% заполняемостью стадиона "Уэмбли". Это 45 тысяч человек

Полуфиналы и финал Евро-2020, которые состоятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, могут пройти с заполняемостью до 50% от общего количества мест. Это 45 тысяч зрителей.

Футбольная ассоциация Англии сообщит УЕФА о плане наполовину заполнить главный стадион на решающие матчи чемпионата Европы, но и этот показатель может быть в итоге увеличен, если правительство снимет ограничения.

УЕФА планирует отменить ограничение в 30% заполняемости стадионов от общего количества мест на матчах своих турнирах и отдать право определять лимиты местным властям. Футбольный союз дал время до 7 апреля властям стран, чьи города принимают матчи Евро-2020, определиться с лимитом на заполняемость стадионов. Вероятно, те, кто не сможет гарантировать допуск болельщиков на арены, может остаться без матчей чемпионата вовсе, а игры будут перенесны в другие страны, включая Англию.

Уже известно, что на Стадио Олимпико в Риме и на стадионе в Санкт-Петербурге готовы принимать матчи Евро-2020 с заполняемостью в 50%, в то время как датские власти готовы заполнять стадион в Копенгагене на 30% (12 тысяч человек) и возможно увеличат этот лимит.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года.