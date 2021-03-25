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Матчи Евро-2020 в Дании пройдут с фанатами, будут пускать около 12 тысяч человек на матч

Новина українською → Копенгаген, Четверг 25 марта 2021 19:15
Матчи Евро-2020 в Дании пройдут с фанатами, будут пускать около 12 тысяч человек на матч Фото: болельщики на стадионе в Копенгагене (Scanpix)
Автор: Роман Тверденко

Матчи Евро-2020, которые запланированы для проведения в Копенгагене, пройдут со зрителями. Но пока остается дождаться окончательного решения УЕФА о проведении игр в столице Дании.

Об этом сообщает Dr.dk.

Министр культуры Дании Джой Могенсен подтвердила готовность правительства разрешить допуск на каждый матч около 11-12 тысяч болельщиков на матчи главного европейского турнира среди сборных.

В то же время, в стране ждут, будет ли достаточно этого числа, чтобы удовлетворить запросы УЕФА при утверждении городов, в которых состоятся матчи. Организация фактически требует как критерий, чтобы в городах-хозяевах матчи проходили со зрителями на трибунах.

Ожидается, что конечное решение по городах, которые примут матчи чемпионата Европы, будет принято в апреле.

В Копенгагене матчи Евро-2020 примет стадион "Паркен", который может вместить 38 тысяч человек. На нем пройдут три матча группы D с участием сборной Дании (против Бельгии, Финляндии и России), а также одна игра 1/8 финала турнира.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов должен пройти со зрителями в Стамбуле. В УЕФА считают, что этому поспособствует вакцинация против коронавируса в Европе.

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