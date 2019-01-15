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УЕФА открыл дело против "Челси" за поведение фанатов в матче Лиги Европы

Новости » Спорт    15.01.2019 - 12:45
УЕФА открыл дело против "Челси" за поведение фанатов в матче Лиги Европы
Фото: матч "Челси" - "Види" (twitter.com/chelseafc)

Вердикт по этому делу будет вынесен 28 февраля

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против лондонского "Челси". Об этом сообщает пресс-служба организации, основываясь на отчете представленном комитетом союза по этике и дисциплинарному контролю, который проводит расследование.

Клубу грозит наказание за поведение болельщиков во время матча с "Види" в 6 туре группового этапа Лиги Европы, который состоялся 13 декабря и завершился со счетом 2:2.

Во время игры фанаты лондонской команды делали выкрики расистского характера. УЕФА вынесет вердикт по данному делу 28 февраля.

После матча "Челси" выступил с заявлением, в котором осудил антисемитизм и любые другие формы религиозной или расовой ненависти и пообещал наказать виновных.

Лондонский клуб успешно преодолел групповой этап Лиги Европы. В 1/16 финала турнира синим предстоит встретиться со шведским клубом "Мальме".

Напомним, УЕФА может исключить "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов.

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