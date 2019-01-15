УЄФА відкрив справу проти "Челсі" за поведінку фанатів у матчі Ліги Європи

Фото: матч "Челсі" - "Віді" (twitter.com/chelseafc)

Вердикт у цій справі буде винесений 28 лютого

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарну справу проти лондонського "Челсі". Про це повідомляє прес-служба організації, ґрунтуючись на звіті представленому комітетом союзу з етики та дисциплінарному контролю, який проводить розслідування.

Клубу загрожує покарання за поведінку вболівальників під час матчу з "Віді" в 6 турі групового етапу Ліги Європи, який відбувся 13 грудня і завершився з рахунком 2:2.

Під час гри фанати лондонської команди робили вигуки расистського характеру. УЄФА винесе вердикт у цій справі 28 лютого.

Після матчу "Челсі" виступив із заявою, в якій засудив антисемітизм і будь-які інші форми релігійної або расової ненависті і пообіцяв покарати винних.

Лондонский клуб успішно здолав груповий етап Ліги Європи. В 1/16 фіналу турніру синім належить зустрітися зі шведським клубом "Мальме".

Нагадаємо, УЄФА може виключити "Манчестер Сіті" з Ліги чемпіонів.