УЕФА может исключить "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

Фото: "Манчстер Сити" (facebook.com/mancity)

Такая возможность рассматривается в связи с расследованием Football Leaks

УЕФА может отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в Лиге чемпионов уже в следующем 2018/19 сезоне, сообщает The Telegraph.

Причиной этого стала информация, появившаяся в Football Leaks, о нарушении действующим чемпионов Англии правил финансового fair play (FFP). В ближайшее время начнется независимое расследование в отношении "горожан".

Клуб обвиняют в том, что он преувеличил суммы спонсорских контрактов, завысив тем самым свои доходы, чтобы иметь возможность тратить больше денег на покупку новичков.

В 2014 году "Манчестер Сити" уже был наказан за нарушение правил FFP, клуб был оштрафован на 60 млн евро.

Напомним, УЕФА повторно проверит дело о финансовых нарушениях ПСЖ. Французский клуб также подозревался в нарушении правил финансового фэйр-плей.