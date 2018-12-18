УЕФА расследует поведение фанатов "Челси" на матче Лиги Европы

Фото: матч "Челси" - "Види" (twitter.com/chelseafc)

О результатах расследования будет объявлено в середине января

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале расследования поведения болельщиков "Челси" во время матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с венгерским "Види" (2:2). Об этом информирует сайт организации.

Представители дисциплинарного комитета организации в ближайшее время проведут расследование выкриков фанатов лондонской команды, которые носили расистский характер. О результатах расследования будет объявлено в середине января.

Ранее сообщалось, что фанаты английской команды во время встречи, которая прошла 13 декабря в Будапеште, скандировали антисемитские кричалки. Позже "Челси" выступил с заявлением, в котором осудил антисемитизм и любые другие формы религиозной или расовой ненависти и пообещал наказать виновных.

Напомним, УЕФА может исключить "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов.