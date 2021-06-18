УЕФА отказался проводить в Беларуси матчи под своей эгидой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой. Все матчи, запланированные на 2021 год в стране, не состоятся.

Об этом сообщил информационный портал TUT.BY со ссылкой на Фонд спортивной солидарности (ФСС).

Отмечается, что информация об отказе УЕФА проводить матчи в Беларуси до конца 2021 года содержится в ответе заместителя генерального секретаря организации Кевина Лямура на соответствующие запросы ФСС.

В Фонде также утверждают, что Лямур выразил личную солидарность с белорусскими спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений.