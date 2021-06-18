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УЄФА відмовився проводити в Білорусі матчі під своєю егідою

Автор: Дмитрий Кузнецов

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовився проводити в Білорусі всі заходи під своєю егідою. Всі матчі, заплановані на 2021 рік в країні, не відбудуться.

Про це повідомив інформаційний портал TUT.BY з посиланням на Фонд спортивної солідарності (ФСС).

Зазначається, що інформація про відмову УЄФА проводити матчі в Білорусі до кінця 2021 року міститься у відповіді заступника генерального секретаря Організації Кевіна Лямура на відповідні запити ФСС.

У Фонді також стверджують, що Лямур висловив особисту солідарність з білоруськими спортсменами, які борються за захист своїх прав, що включають право на свободу вираження думок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що медичні працівники в Білорусі опинилися в самому центрі кризи з правами людини. Влада, підконтрольна Олександру Лукашенку, переслідує медиків за участь в акціях протестів в країні.

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