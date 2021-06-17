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ЕС призвал Беларусь отказаться от секретных казней

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Брюссель, Четверг 17 июня 2021 16:59
ЕС призвал Беларусь отказаться от секретных казней Фото: Евросоюз просит Беларусь отказаться от секретных казней (belapan by)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз призывает Беларусь отказаться от практики секретных казней в тюрьмах. Также Минск призывают вообще отказаться от приведения смертных приговоров в исполнение.

Об этом говорится в заявлении спикера внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали.

Сообщается, что по информации правозащитной организации "Весна", родственнику приговоренного к смертной казни в Беларуси Виктору Павлову отказали в информации о его местонахождении.

"Отказ в предоставлении информации родственникам уже неоднократно свидетельствовал о секретных казнях, проводимых авторитарным режимом в Беларуси, единственной европейской страной, все еще применяющей смертную казнь", - говорится в заявлении.

Также ЕС призывает положить конец секретности пенитенциарной системы в Беларуси.

"Смертная казнь - это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не служит сдерживающим фактором для совершения преступлений и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства и неприкосновенности", - добавила Массрали.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что смертную казнь в стране могут отменить только через всенародный референдум.

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Евросоюз Беларусь смертная казнь
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