УЕФА огласил команду 2018 года по версии болельщиков

Фото: символическая сборная 2018 года (uefa.com)

Наибольшее представительство в сборной получил мадридский "Реал"

УЕФА огласил имена футболистов, вошедших в символическую команду 2018 года по итогам голосования, которое проводилось среди болельщиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

В опросе приняло участие более 1,8 миллиона человек.

Наибольшее представительство в команде прошедшего года получил мадридский "Реал", завоевавшией в 2018 году Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Сборная 2018 годавыгляди следующим образом:

Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль"), Рафаэль Варан, Марсело, Лука Модрич (все - "Реал"), Н’Голо Канте, Эден Азар (оба - "Челси"), Кильян Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус").

So, after a month of voting, the https://t.co/sQezPQoaea fans' #TeamOfTheYear 2018 is revealed!



More than 1.8 million votes were cast in all - thanks for taking part!



Congratulations to the winners! pic.twitter.com/bLSKFmMfg8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 11, 2019

Напомним, "Динамо" попало в топ-15 лучших клубов Кубка чемпионов и Лиги чемпионов.