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УЕФА огласил команду 2018 года по версии болельщиков

Новости » Спорт    11.01.2019 - 17:25
УЕФА огласил команду 2018 года по версии болельщиков
Фото: символическая сборная 2018 года (uefa.com)

Наибольшее представительство в сборной получил мадридский "Реал"

УЕФА огласил имена футболистов, вошедших в символическую команду 2018 года по итогам голосования, которое проводилось среди болельщиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

В опросе приняло участие более 1,8 миллиона человек.

Наибольшее представительство в команде прошедшего года получил мадридский "Реал", завоевавшией в 2018 году Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Сборная 2018 годавыгляди следующим образом: 

Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль"), Рафаэль Варан, Марсело, Лука Модрич (все - "Реал"), Н’Голо Канте, Эден Азар (оба - "Челси"), Кильян Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус").

Напомним, "Динамо" попало в топ-15 лучших клубов Кубка чемпионов и Лиги чемпионов.

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