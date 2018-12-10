УЕФА огласил список из 50 претендентов на попадание в сборную года

Фото: претенденты на попадание в сборную года (uefa.com)

Всего были номинированы 50 футболистов

УЕФА запустил голосование за попадание в символическую команду года, в котором принимают участие 50 футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте огранизации.

В списке представлены 50 игроков - 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих. Полностью список игроков, претендующих на включение в символическую сборную, выглядит следующим образом:

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Кейлор Навас ("Реал"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона")

Защитники: Жорди Альба ("Барселона"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Хосе Хименес, Диего Годин, Люка Эрнандес (все - "Атлетико"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Костас Манолас ("Рома"), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все - "Реал"), Жерар Пике, Самюэль Умтити (оба - "Барселона"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль")

Полузащитники: Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все - "Реал"), Кевин де Брюйне, Давид Сильва (оба - "Манчестер Сити"), Эден Азар, Нголо Канте (оба - "Челси"), Джеймс Милнер ("Ливерпуль"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Димитри Пайет, Флориан Товен (оба - "Марсель"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич ("Барселона")

Нападающие: Гарет Бэйл ("Реал"), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все - ПСЖ), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба - "Ювентус"), Эдин Джеко ("Рома"), Роберто Фирмино, Садьо Мане, Мохамед Салах (все - "Ливерпуль"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси, Луис Суарес (оба - "Барселона")