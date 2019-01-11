УЄФА оголосив команду 2018 року за версією уболівальників

Фото: символічна збірна 2018 роки (uefa.com)

Найбільше представництво у збірній отримав мадридський "Реал"

УЄФА оголосив імена футболістів, які увійшли до символічної команду 2018 року за підсумками голосування, яке проводилося серед уболівальників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

В опитуванні взяло участь понад 1,8 мільйона осіб.

Найбільше представництво в команді минулого року отримав мадридський "Реал", завоевавшіей в 2018 році Лігу чемпіонів і клубний чемпіонат світу.

Збірна 2018 годавигляді наступним чином:

Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Серхіо Рамос ("Реал"), Віргіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Рафаель Варан, Марсело, Лука Модріч (всі - "Реал"), Н'Голо Канте, Еден Азар (обидва - "Челсі"), Кільян Мбаппе ("Парі Сен-Жермен"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Кріштіану Роналду ("Реал"/"Ювентус").

So, after a month of voting, the https://t.co/sQezPQoaea fans' #TeamOfTheYear 2018 is revealed!



More than 1.8 million votes were cast in all - thanks for taking part!



Congratulations to the winners! pic.twitter.com/bLSKFmMfg8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 11, 2019

Нагадаємо, "Динамо" потрапило у топ-15 кращих клубів Кубку чемпіонів та Ліги чемпіонів.