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УЄФА оголосив команду 2018 року за версією уболівальників

Новини » Спорт    11.01.2019 - 17:25
УЄФА оголосив команду 2018 року за версією уболівальників
Фото: символічна збірна 2018 роки (uefa.com)

Найбільше представництво у збірній отримав мадридський "Реал"

УЄФА оголосив імена футболістів, які увійшли до символічної команду 2018 року за підсумками голосування, яке проводилося серед уболівальників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

В опитуванні взяло участь понад 1,8 мільйона осіб.

Найбільше представництво в команді минулого року отримав мадридський "Реал", завоевавшіей в 2018 році Лігу чемпіонів і клубний чемпіонат світу.

Збірна 2018 годавигляді наступним чином:

Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Серхіо Рамос ("Реал"), Віргіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Рафаель Варан, Марсело, Лука Модріч (всі - "Реал"), Н'Голо Канте, Еден Азар (обидва - "Челсі"), Кільян Мбаппе ("Парі Сен-Жермен"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Кріштіану Роналду ("Реал"/"Ювентус").

Нагадаємо, "Динамо" потрапило у топ-15 кращих клубів Кубку чемпіонів та Ліги чемпіонів.

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