УЕФА обязал убрать слоган с украинской формы, а Европарламент поддержал резолюцию по Беларуси: новости за 10 июня

УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 приветствие "Героям слава", на суде по MH17 обнародовали новые переговоры о "Буке" после катастрофы, Европарламент поддержал резолюцию по Беларуси. Подробнее о том, что произошло в четверг, 10 июня, - в материале РБК-Украина

На суде по MH17 обнародовали новые переговоры о "Буке" после катастрофы

На заседании Окружного суда Гааги по делу о катастрофе MH17 обнародовали новые переговоры боевиков. В этих разговорах упоминается российская установка "Бук", которая, по версии следствия, сбила самолет.

В частности, 17 июля 2014 года сразу после катастрофы в 16:48 обвиняемый Леонид Харченко позвонил главарю военной разведки "ДНР" Сергею Дубинскому и сообщил, что боевики сбили украинский истребитель "Сушку".

Имеет милитаристский смысл: УЕФА обязал убрать "Героям слава" с формы сборной Украины

УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 приветствие "Героям слава". В нем нашли политический контекст.

В организации заявили, что изначально ее представители не исследовали вопрос с контекстом ответного приветствия "Героям слава" детально, а после дополнительной проверки якобы обнаружили, что в нем есть политический подтекст, а также исторический и милитаристский смысл. Это нарушает требования УЕФА касательно отстутствия на формах политических слоганов. Из-за этого организация потребовала убрать фразу с футболок для выступлений на Евро-2020.

Европарламент поддержал резолюцию по Беларуси: что она предлагает

Европарламент подавляющим большинством поддержал резолюцию по ситуации в Беларуси. Евродепутаты призвали ЕС отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде.

Одобренная евродепутатами резолюция призывает Евросоюз расширить санкции против Беларуси, включив в санкционный список всех причастных к принудительной посадке самолета Ryanair и задержанию Романа Протасевича и Софии Сапеги. Также Европарламент предлагает ввести секторальные санкции против Беларуси, отключить страну от системы SWIFT, запретить белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, а также лишить белорусское гостелевидение права на трансляцию матчей Евро-2020.

"Упакуем и вывезем из города": мэр Ровно сделал скандальное заявление о ромах

Мэр Ровно Александр Третяк предложил упаковать ромов в автобус и вывезти из города. О готовности к радикальным действиям мэр заявил на радио. "Я максимально сдерживаюсь в эмоциях. Но, глядя на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе", - заявил он.

Позже Третьяк извинился за скандальное заявление.

Делали фото для соцсетей: под Киевом школьница застрелила парня

Под Киевом школьница по неосторожности застрелила парня. Открыто уголовное дело, ей грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Сообщается, что инцидент произошел в Буче. По данным полиции, после ВНО четверо школьников пошли домой к одному из товарищей, взяли пневматическое ружье и решили делать с ним фото для социальных сетей. В результате 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь 16-летнему парню.

Крупнейший в мире производитель мяса JBS заплатил российским хакерам 11 млн долларов

Крупнейший в мире производителя мяса JBS заплатил 11 млн долларов российским хакерам, которые провели атаку на системы корпорации. На момент выплаты компания восстановила работу большей части своих предприятий.

По словам гендиректора JBS USA Андре Ногейра, в корпорации решили принять это непростое решение, "чтобы предотвратить потенциальные риски для наших клиентов".

Грозы и дожди начнут отступать: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни не слишком порадует солнечной и сухой погодой. Ожидаются грозы, ливни и местами град почти во всех областях страны. А также местами немного снизится температура воздуха.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни и когда грозы уйдут с территории нашей страны, рассказали в Украинском гидрометцентре.