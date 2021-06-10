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Мэр Ровно извинился за скандальное заявление о ромах

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Киев, Четверг 10 июня 2021 16:50
Мэр Ровно извинился за скандальное заявление о ромах Фото: мэр Ровно Александр Третяк (facebook.com/tretyak_rivne)
Автор: РБК-Украина

Мэр Ровно Александр Третьяк извинился за скандальное заявление о ромах. Ранее в одном из интервью он предложил прибегнуть "к радикальным действиям" в отношении ромов.

Об этом Александр Третьяк написал в Facebook.

"Вчера на вопрос журналистов о противоправном поведении представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил достаточно эмоционально за что хочу попросить прощения. Такая моя реакция вызвана многочисленными жалобами жителей, в частности петицией на сайте городского совета "Привлечение к административной и уголовной ответственности ромского населения" и другими обращениями", - написал Третьяк.

В то же время он добавил, в общине действительно сложилась сложная ситуация с противоправными действиями различных лиц, занимающихся попрошайничеством и другими противоправными действиями, нарушающими правила общественного порядка.

"Бороться с ними правоохранители пытаются, но безрезультатно. Ведь в нашем государстве попрошайничество официально не запрещено. Дело не в том, что мы имеем предвзятое отношение к лицам определенной национальности, а дело в нарушениях Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от их этнического происхождения. Поэтому каждого, кто будет нарушать закон, будет ждать наказание. Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только одинаковые права, но и одинаковые обязанности вести себя по-человечески. Ровно - открыто для всех, но мой долг, как городского головы, которого выбрали для защиты интересов ривненчан, обязательно защищать жителей нашей общины", - подчеркнул мэр Ровно.

Напомним, ранее в Киеве семья ромов устроила похоронную церемонию возле школы и детсада.

Ранее сообщалось, что ветеран АТО избил ромов в центре Киева.

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