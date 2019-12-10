УЕФА назначил арбитров на решающий матч "Динамо" в группе Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил бригаду арбитров на матч 6 тура группового этапа Лиги Европы между киевским "Динамо" и швейцарским "Лугано". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синей" команды.

Поединок будут обслуживать рефери из Азербайджана во главе с 32-летним Алияром Агаевым. Ассистенты арбитра - Зейнал Зейналов, Акиф Амирали. Четвертый арбитр - Орхан Мамедов. Делегат УЕФА - Петер Лундстрьом (Швеция). Наблюдатель арбитража УЕФА - Франк Де Блекере (Бельгия).

Игра "Динамо" - "Лугано" состоится в четверг, 12 января, на НСК "Олимпийский", начало - в 19:55 по киевскому времени.

После пяти туров команда Алексея Михайличенко идет на третьем месте в группе B с шестью очками. Для выхода в плей-офф Лиги Европы киевлянам необходимо побеждать швейцарцев.

Напомним, "Александрия" утратила шансы на выход в плей-офф турнира. Подопечные Владимира Шарана занимают последнее место в группе I Лиги Европы и имеют в активе три очка.

"Александрия" в заключительном туре встретится с бельгийским "Гентом".