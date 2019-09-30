УЕФА назначил арбитров на матч "Лугано" - "Динамо" в Лиге Европы

Комитет арбитров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал назначения арбитров на матч второго тура группового этапа Лиги Европы между швейцарским "Лугано" и киевским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

На поединке будет работать судейская бригада из Франции во главе с 30-летним Каримом Абедом. Предстоящий поединок для рефери из коммуны Бриньоль, что на Лазурном берегу, будет дебютным на групповой стадии Лиги Европы - ранее он работал только на квалификационных этапах.

Его ассистентами назначены Мехди Рахмуни и Бенжамен Паже. Место четвертого арбитра займет Флорен Батта. Наблюдателем арбитража будет Власть Свилокос из Хорватии. Делегат УЕФА - Клод Кремер (Люксембург).

Встреча "Лугано" - "Динамо состоится в четверг, 3 октября, в Санкт-Галлене на Kybunpark St. Gallen (стадион в Лугано не соответствует требованиям УЕФА для поединков основных стадий еврокубков), начало - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Динамо" с победы над "Мальме" стартовало в Лиге Европы.