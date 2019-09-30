УЄФА призначив арбітрів на матч "Лугано" - "Динамо" у Лізі Європи

Комітет арбітрів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив призначення арбітрів на матч другого туру групового етапу Ліги Європи між швейцарським "Лугано" та київським "Динамо". Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

На поєдинку працюватиме суддівська бригада з Франції на чолі з 30-річним Карімом Абедом. Майбутній поєдинок для рефері з комуни Бриньйоль, що на Лазурному березі, буде дебютним на груповій стадії Ліги Європи - раніше він працював лише на кваліфікаційних етапах.

Його асистентами призначено Мехді Рахмуні та Бенжамен Паже. Місце четвертого арбітра займе Флоран Батта. Спостерігачем арбітражу буде Владо Свілокос з Хорватії. Делегат УЄФА - Клод Кремер (Люксембург).

Зустріч "Лугано" - "Динамо відбудеться в четвер, 3 жовтня, у Санкт-Галлені на Kybunpark St. Gallen (стадіон у Лугано не відповідає вимогам УЄФА для поєдинків основних стадій єврокубків), початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Динамо" з перемоги над "Мальме" стартувало в Лізі Європи.