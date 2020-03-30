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УЕФА планирует завершить футбольный сезон в августе

Новости » Спорт     30.03.2020 - 09:54
УЕФА планирует завершить футбольный сезон в августе
Фото: иллюстрированное изображения (uefa.com)

В организации пытаются реструктуризировать календарь

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен завершить футбольный сезон 2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, в августе. Об этом пишет The Times.

Этот сценарий представляет собой один из планов, разрабатываемых чрезвычайной рабочей группой, которая занимается реструктуризацией календаря.

Кроме того, организация намерена сократить количество матчей в следующем розыгрыше, чтобы минимизировать разрушительное воздействие коронавируса на европейский футбол.

Также УЕФА не намерен досрочно завершать сезон из финансовых соображений. По данным издания, решение об отсрочке Евро-2020 на год обойдется организации в сотни миллионов евро. Также было подсчитано, что отмена этого сезона обойдется и европейскому руководящему органу, и внутренним чемпионатам потерей доходов от продажи телевизионных прав в 750 млн фунтов стерлингов.

В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруси.

Напомним, пятерка ведущих футбольных чемпионатов Европы может потерять как минимум 4 млрд евро из-за паузы в сезоне, связанной с пандемией.

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