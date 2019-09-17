УЕФА может наказать "Валенсию" за действие игроков накануне матча Лиги чемпионов

"Валенсия" может подвергнуться дисциплинарному взысканию со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после того, как ни один из игроков команды не присутствовал на традиционной пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против "Челси". Об этом информирует Sky Sports.

Футболисты таким образом выразили протест против действий руководства клуба, которое уволило на прошлой неделе популярного менеджера Марселино Гарсию Тораля с поста главного тренера. Наставник привел их к успеху Копа дель Рей и обеспечил квалификацию Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

По сообщениям СМИ, 54-летний испанец был уволен в результате конфликта с владельцем клуба Питером Лимом, который продолжался несколько недель.

Как следствие, новый тренер испанцев Альберт Селадес, ранее работавший с молодежной сборной Испании, один пообщался с прессой. Он заявил, что с мотивацией игроков команды все в порядке, несмотря на неоднозначные настроения внутри самого коллектива.

Матч между "Челси" и "Валенсией" состоится 17 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ПСЖ может остаться без поддержки фанатов на матче с мадридским "Реалом" в рамках 1 тура группового раунда Лиги чемпионов.