УЄФА може покарати "Валенсію" за дію гравців напередодні матчу Ліги чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може накласти на "Валенсію" дисциплінарне стягнення після того, як жоден з гравців команди не був присутній на традиційній прес-конференції перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти "Челсі". Про це інформує Sky Sports.

Футболісти таким чином виразили протест проти дій керівництва клубу, яке звільнило минулого тижня популярного менеджера Марселіно Гарсію Тораля з посади головного тренера. Наставник привів їх до успіху Копа дель Рей і забезпечив кваліфікацію Ліги чемпіонів в минулому сезоні.

Як повідомляють ЗМІ, 54-річний іспанець був звільнений в результаті конфлікту з власником клубу Пітером Лімом, який тривав кілька тижнів.

Як наслідок, новий тренер іспанців Альберт Селадес, який раніше працював з молодіжною збірною Іспанії, наодинці поспілкувався з пресою. Він заявив, що з мотивацією гравців команди все в порядку, попри неоднозначні настрої всередині самого колективу.

Матч між "Челсі" і "Валенсією" відбудеться 17 вересня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, ПСЖ може залишитись без підтримки фанатів на матчі з мадридським "Реалом" в рамках 1 туру групового раунду Ліги чемпіонів.