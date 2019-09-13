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ПСЖ может остаться без поддержки фанатов на матче Лиги чемпионов

Новости » Спорт    13.09.2019 - 17:25
ПСЖ может остаться без поддержки фанатов на матче Лиги чемпионов
Фото: Неймар (psg.fr)

Руководство парижан намерено договориться с болельщиками команды

Болельщики "Пари Сен-Жермен" намерены бойкотировать матч чемпионата Франции против "Страсбура" 14 сентября, где Неймар впервые в новом сезоне выйдет на поле после травмы. Об этом сообщает RMC Sport.

Руководство парижского клуба провело встречу с фанатами, но не сумело смягчить ситуацию. Ультрас пообещали вывесить на стадионе несколько баннеров нелицеприятных баннеров против бразильца.

Дело в том, что они недовольны тем, что бразильский футболист не покинул команду в летнее трансферное окно. Данное недовольство они хотели выразить как раз в предстоящем поединке.

Тем не менее, руководство ПСЖ не останавливает попыток договориться с болельщиками команды, которые грозятся бойкотировать не только матч Лиги 1, но и встречу с мадридским "Реалом" в рамках 1 тура группового раунда Лиги чемпионов. Эта игра состоится 18 сентября.

Напомним, этот поединок пропустит нападающий французского клуба Килиан Мбаппе.

Минувшим летом бразилец признавался, что хочет вернуться в каталонскую "Барселону", но сделка в итоге не состоялась.

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