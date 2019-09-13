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УЕФА наказал швейцарскую лигу за участие "Сьона" в Лиге Европы

Новости » Спорт    13.09.2019 - 12:09
УЕФА наказал швейцарскую лигу за участие "Сьона" в Лиге Европы
Фото: футболисты "Сьона" (facebook.com/FCSion)

Представители организации не заметили ошибки при выдаче лицензии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Швейцарскую футбольную лигу (SFL) на 50 тысяч евро за ошибку при выдаче "Сьону" лицензии для участия в еврокубковых турнирах в сезоне 2017/18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Каждая команда, которая получает право играть в еврокубках, должна получить от местной лиги или федерации лицензию, показывающую, что клуб ведет правильную административную и финансовую деятельность, отвечающую правилам финансового fair play.

Специальное расследование показало, что лицензионные требования УЕФА лигой не были соблюдены. Выяснилось, что "Сьон" не выполнил необходимые критерии, поэтому не должен был получить право выступить в еврокубках. Лига Швейцарии признала свою ошибку.

"Сьон", несмотря на полученный допуск для участия в турнире, вылетел в третьем квалификационном раунде Лиги Европы-2017/18, уступив по сумме двух матчей (0:3, 1:1) литовской "Судуве".

Напомним, "Гент" сыграет в нынешнем сезоне Лиге Европы вместо "Мехелена", дисквалифицированного за участие в договорных матчах.

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