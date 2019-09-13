УЄФА покарав швейцарську лігу за участь "Сьона" в Лізі Європи

Фото: футболісти "Сьону" (facebook.com/FCSion)

Представники організації не помітили помилки під час видачі ліцензії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував Швейцарську футбольну лігу (SFL) на 50 тисяч євро за помилку під час видачі "Сьону" ліцензії для участі в єврокубкових турнірах у сезоні 2017/18. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Кожна команда, яка отримує право грати в єврокубках, повинна отримати від місцевої ліги або федерації ліцензію, яка ніколи, що клуб веде правильну адміністративну і фінансову діяльність, що відповідає правилам фінансового fair play.

Спеціальне розслідування показало, що ліцензійні вимоги УЄФА лігою не були дотримані. З'ясувалося, що "Сьон" не виконав необхідні критерії, тому не повинен був отримати право виступити в єврокубках. Ліга Швейцарії визнала свою помилку.

"Сьон", попри отриманий допуск для участі в турнірі, вилетів у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи-2017/18, поступившись за сумою двох матчів (0:3, 1:1) литовській "Судуві".

Нагадаємо, "Гент" зіграє в нинішньому сезоні Лізі Європи замість "Мехелена", дискваліфікованого за участь в договірних матчах.