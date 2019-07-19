ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Гент" сыграет в Лиге Европы вместо дисквалифицированного "Мехелена"

Новости » Спорт    19.07.2019 - 18:12
"Гент" сыграет в Лиге Европы вместо дисквалифицированного "Мехелена"
Фото: "Гент" заменил "Мехелен" в Лиге Европы (kaagent.be)

Клуб исключен из еврокубков из-за договорных матчей

"Гент", который не занял еврокубковое мест в чемпионат Бельгии, примет участие в Лиге Европы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Накануне УЕФА отстранил "Мехелен" на один еврокубковый сезон за участие в договорных матчах.

Таким образом, согласно регламенту, его заменит следующий лучший представитель Бельгии. В данном случае - это "Гент", за который выступают трое представителей сборной Украины Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

"Мехелен", в прошлом сезоне выступавший во втором дивизионе, стал обладателем Кубка Бельгии.

Напомним, луганская "Заря" сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы с черногорской "Будучностью".

Определились все пары 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов Дебют Шведа в "Селтике" снова откладывается
Новости Украины УЕФАЛига Европыквалификациядисквалификация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь