"Гент" сыграет в Лиге Европы вместо дисквалифицированного "Мехелена"

Фото: "Гент" заменил "Мехелен" в Лиге Европы (kaagent.be)

Клуб исключен из еврокубков из-за договорных матчей

"Гент", который не занял еврокубковое мест в чемпионат Бельгии, примет участие в Лиге Европы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Накануне УЕФА отстранил "Мехелен" на один еврокубковый сезон за участие в договорных матчах.

Таким образом, согласно регламенту, его заменит следующий лучший представитель Бельгии. В данном случае - это "Гент", за который выступают трое представителей сборной Украины Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

"Мехелен", в прошлом сезоне выступавший во втором дивизионе, стал обладателем Кубка Бельгии.

Напомним, луганская "Заря" сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы с черногорской "Будучностью".