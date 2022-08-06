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УЕФА наказал "Фенербахче" за провокации болельщиков в матче с "Динамо"

Фото: Фанаты стамбульцев на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Стамбульский "Фенербахче" получил наказание от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за скандирование имени Владимира Путина в матче квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

"Желтые канарейки" оштрафованы на 50 тысяч евро за поведение болельщиков. Они отличились отвратительной провокацией, начав скандировать "Путин" после гола киевского "Динамо".

УЕФА также обязал "Фенербахче" закрыть часть секторов на домашней арене в следующем домашнем матче в еврокубках. Правда, это наказание оказалось условным. Стамбульцам дали 2 года испытательного срока.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после выходки фанатов "Фенербахче" бойкотировал послематчевую пресс-конференцию. Румынский специалист ограничился кратким комментарием в подтрибунном помещении и назвал неприемлемым поведение турецких болельщиков.

В скандальном матче "Динамо" одолело "Фенербахче" в дополнительное время благодаря голам Буяльского и Караваева. В 3-м раунде квалификации украинский гранд противостоит австрийскому "Штурму" и уже выиграл домашний матч (1:0).

К слову, посреди недели "Динамо" с голом Караваева обыграло "Штурм" в польской Лодзи.

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