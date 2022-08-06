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УЄФА покарав "Фенербахче" за провокації вболівальників у матчі з "Динамо"

Фото: Фанати стамбульців на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Стамбульський "Фенербахче" отримав покарання від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за скандування імені Володимира Путіна в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Жовті канарки" оштрафовані на 50 тисяч євро за поведінку вболівальників. Вони відзначилися огидною провокацією, почавши скандувати "Путін" після гола київського "Динамо".

УЄФА також зобов'язав "Фенербахче" закрити частину секторів на домашній арені в настуному домашньому матчі в єврокубках. Щоправда, це покарання виявилося умовним. Стамбульцям дали 2 роки випробувального терміну.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу після витівки фанатів "Фенербахче" бойкотував післяматчеву прес-конференцію. Румунський фахівець обмежився коротким коментарем у підтрибунному приміщенні та назвав неприйнятною поведінку турецьких уболівальників.

У скандальному матчі "Динамо" здолало "Фенербахче" в додатковий час завдяки голам Буяльського та Караваєва. У 3-му раунді кваліфікації український гранд протистоїть австрійському "Штурму" та вже виграв домашній матч (1:0).

До слова, посеред тижня "Динамо" з голом Караваєва обіграло "Штурм" у польській Лодзі.

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