УЄФА покарав "Фенербахче" за провокації вболівальників у матчі з "Динамо"

"Жовті канарки" оштрафовані на 50 тисяч євро за поведінку вболівальників. Вони відзначилися огидною провокацією, почавши скандувати "Путін" після гола київського "Динамо".

УЄФА також зобов'язав "Фенербахче" закрити частину секторів на домашній арені в настуному домашньому матчі в єврокубках. Щоправда, це покарання виявилося умовним. Стамбульцям дали 2 роки випробувального терміну.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу після витівки фанатів "Фенербахче" бойкотував післяматчеву прес-конференцію. Румунський фахівець обмежився коротким коментарем у підтрибунному приміщенні та назвав неприйнятною поведінку турецьких уболівальників.

У скандальному матчі "Динамо" здолало "Фенербахче" в додатковий час завдяки голам Буяльського та Караваєва. У 3-му раунді кваліфікації український гранд протистоїть австрійському "Штурму" та вже виграв домашній матч (1:0).