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УЕФА наказал "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона

Новости » Спорт    01.04.2019 - 23:16
УЕФА наказал "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона
Фото: "Динамо" - "Олимпиакос" (facebook.com/fcdynamoua)

Киевляне понесли наказание за нарушения в матче против "Олимпиакоса"

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал "Динамо" закрытием секторов с 41 по 62 стадиона в следующем домашнем поединке киевлян под эгидой организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение организации.

"Бело-синие" понесли наказание за действия болельщиков в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса". Наблюдатели УЕФА зафиксировали следующие нарушения: бросание болельщиками различных предметов, использование пиротехники, выбегание болельщиков на поле и препятствие перемещению по проходам на трибунах.

Также "Динамо" должно на трибунах повесить баннер с надписью «#EqualGame» и логотипом УЕФА на нем.

Напомним, что в ближайшее время УЕФА рассмотрит жалобу, поданную "Челси" о якобы расистских выкриках во время матча с "Динамо".

На прошлой неделе Дисциплинарный комитет УЕФА наказал "Шахтер" частичным закрытием трибун стадиона из-за расистского поведения фанатов.

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