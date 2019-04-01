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УЄФА покарав "Динамо" частковим закриттям трибун стадіону

Новини » Спорт    01.04.2019 - 23:16
УЄФА покарав "Динамо" частковим закриттям трибун стадіону
Фото: "Динамо" - "Олімпіакос" (facebook.com/fcdynamoua)

Кияни були покарані за порушення в матчі проти "Олімпіакоса"

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав "Динамо" закриттям секторів з 41 по 62 стадіону в наступному домашньому поєдинку киян під егідою організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення організації.

"Біло-сині" були покарані за дії вболівальників в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Олімпіакоса". Спостерігачі УЄФА зафіксували такі порушення: кидання вболівальниками різних предметів, використання піротехніки, вибігання вболівальників на поле і перешкоду переміщенню по проходах на трибунах.

Також "Динамо" повинно на трибунах повісити банер з написом «#EqualGame» і логотипом УЄФА на ньому.

Нагадаємо, що найближчим часом УЄФА розгляне скаргу, подану "Челсі" про нібито расистських вигуках під час матчу з "Динамо".

Минулого тижня Дисциплінарний комітет УЄФА покарав "Шахтар" частковим закриттям трибун стадіону через расистської поведінки фанатів.

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