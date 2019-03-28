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УЕФА наказал "Шахтер" частичным закрытием трибун

Новости » Спорт    28.03.2019 - 20:35
УЕФА наказал "Шахтер" частичным закрытием трибун
Фото: "Шахтер" - "Айнтрахт" (shakhtar.com)

Дончане также должны заплатить 10 тысяч евро штрафа

УЕФА наказал донецкий "Шахтер" за расистское поведение болельщиков на матче 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение организации.

Дисциплинарный комитет обязал донецкий клуб закрыть 13 сектор северной трибуны и повесить на стадионе в ближайшем еврокубковом матче баннер с надписью #EqualGame (#РавнаяИгра) с логотипом УЕФА.

Кроме этого, "горняки" будут вынуждены заплатить 10 тысяч евро штрафа за использование болельщиками во время матча пиротехники 

Матч "Шахтер" - "Айнтрахт" проходил 14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист". Игру посетили 13 059 зрителей.

Напомним, УЕФА начал расследование по итогам жалобы лондонского "Челси" на поведение болельщиков киевского "Динамо" во время матча 1/8 финала Лиги Европы (5:0).

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