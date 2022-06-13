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УЕФА лишил Беларусь прав на трансляцию Лиги наций

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Ньон, Понедельник 13 июня 2022 22:23
УЕФА лишил Беларусь прав на трансляцию Лиги наций Фото: Болельщики не смогут смотреть Лигу наций в Беларуси (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальный телевещатель Беларусь лишился права на трансляцию поединков Лиги наций УЕФА по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

УЕФА убрал Национальную государственную телерадиокомпанию Республики Беларусь из списка трансляторов Лиги наций 2022/23. Организатор турнира, вероятнее всего, наказал государство за поддержку агрессии РФ против Украины.

Белтелерадиокомпания до недавних пор была официальным транслятором Лиги наций и показала первые матчи сборной в турнире на телеканале "Беларусь 5". Однако поединки со Швейцарией и Азербайджаном белорусские телезрители уже не увидели.

В списке трансляторов Лиги наций остается российский стриминговый сервис Okko. Онлайн-кинотеатр транслирует матчи турнира, несмотря на дисквалификацию сборной России после развязывания полномасштабной войны против Украины.

Ранее Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад. Местные болельщики не увидят зимние Игры-2026 в итальянском Милане и летние Игры-2028 в Лос-Анджелесе из-за нарушения "олимпийского перемирия".

К слову, ведущие букмекеры спрогнозировали возможный результат поединка между сборными Украины и Ирландии.

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