УЄФА позбавив Білорусь прав на трансляцію Ліги націй
Національний телемовник Білорусь втратив право на трансляцію поєдинків Ліги націй УЄФА за рішенням Союзу європейських футбольних асоціацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
УЄФА вилучив Національну державну телерадіокомпанію Республіки Білорусь зі списку трансляторів Ліги націй 2022/23. Організатор турніру, найімовірніше, покарав державу за підтримку агресії РФ проти України.
Білтелерадіокомпанія донедавна була офіційним транслятором Ліги націй і показала перші матчі збірної в турнірі на телеканалі "Беларусь 5". Проте, поєдинки зі Швейцарією та Азербайджаном білоруські телеглядачі вже не побачили.
У списку трансляторів Ліги націй залишається російський стрімінговий сервіс Okko. Онлайн-кінотеатр транслює матчі турніру, попри дискваліфікацію збірної Росії після розв'язування повномасштабної війни проти України.
Раніше Міжнародний олімпійський комітет не допустив РФ і Білорусь до тендеру з прав на трансляцію двох Олімпіад. Тамтешні вболівальники не побачать зимові Ігри-2026 в італійському Мілані та літні Ігри-2028 у Лос-Анджелесі через порушення "олімпійського перемир'я".
До слова, провідні букмекери спрогнозували ймовірний результат поєдинку між збірними України та Ірландії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.