УЕФА допускает проведение Евро-2020 в меньшем количестве городов

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Турнир может состояться всего в 8-9 городах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допускает уменьшение количества городов для проведения матчей Евро-2020. При этом организация по-прежнему настроена на проведение турнира в 12 городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание BeIn.

По словам президента УЕФА Александера Чеферина, из-за пандемии коронавируса организация может сократить количество городов, в которых будут проводиться матчи Евро-2020. Однако организация все же надеется, что запланированные с 11 июня по 11 июля матчи состоятся в 12 городах.

"В принципе мы по-прежнему настроены на проведение Евро-2020 в 12 городах. С девятью из них уже все решено. С представителями трех оставшихся городов идут переговоры. Если организовать турнир в 12 городах не получится, мы готовы к проведению чемпионата в десяти, девяти или даже восьми городах", - заявил он.

Ожидается, что матчи футбольного турнира пройдут на стадионах в Петербурге, Риме, Лондоне, Баку, Бухаресте, Бильбао, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Копенгагене.

Напомним, ранее президент УЕФА назвал преждевременным решение о досрочном завершении футбольного сезона в чемпионате Франции. Решение о досрочном завершении сезона было принято руководством французской лиги в связи с запретом на любые спортивные мероприятия в стране до осени.

Автор: Дмитрий Левицкий