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Президент УЕФА назвал преждевременным завершение сезона во Франции

Новости » Спорт     15.05.2020 - 09:03
Президент УЕФА назвал преждевременным завершение сезона во Франции
Фото: ПСЖ - "Лион" (ligue1.fr)

Клубы были лишены возможности побороться за места в турнирной таблице

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что досрочное завершение сезона в чемпионате Франции из-за пандемии коронавируса является преждевременным решением. Функционера цитирует L'Equipe.

Это красноречивое заявление может принести пользу президенту "Лион" Жану-Мишелю Ола, который пытается переломить катастрофический сценарий для своего клуба, не попадающего в еврокубки впервые с 1997 года.

Решение о досрочном завершении сезона было принято руководством лиги в связи с запретом на любые спортивные мероприятия в стране до осени. Таким образом, клубы были лишены возможности побороться за места в турнирной таблице.

Чемпионом Лиги 1 признали ПСЖ, который на момент приостановки сезона возглавлял таблицу и опережал ближайшего преследователя на 12 очков.

"Для нас важно знать, кто стал чемпионом, кто второй, третий и четвертый. Мое личное мнение заключается в том, что сезон был завершен слишком рано. Ситуация может улучшиться, и все смогут вернуться к игре, за исключением нескольких чемпионатов. Но опять же, если это решение правительства, что могут сделать клубы? Или лига? Они ничего не могут сделать. Но для меня это решение было преждевременным", - сказал Чеферин.

Клуб остается участником Лиги чемпионов, нынешнего сезона которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В первом матче 1/8 финала "Лион" с минимальным счетом обыграл "Ювентус" - 1:0. Ответная игра может состоятся 8 августа.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины УЕФАФранцияФутбол
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