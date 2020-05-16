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УЄФА допускає проведення Євро-2020 у меншій кількості міст

Новини » Спорт     16.05.2020 - 21:51
УЄФА допускає проведення Євро-2020 у меншій кількості міст
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Турнір може відбутися всього у 8-9 містах

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) допускає зменшення кількості міст для проведення матчів Євро-2020. При цьому організація як і раніше налаштована на проведення турніру в 12 містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання BeIn.

За словами президента УЄФА Олександера Чеферина, через пандемію коронавірусу організація може скороти кількість міст, у яких будуть проводитися матчі Євро-2020. Однак організація все ж сподівається, що заплановані з 11 червня по 11 липня матчі відбудуться у 12 містах.

"В принципі ми як і раніше налаштовані на проведення Євро-2020 в 12 містах. З дев'ятьма з них вже все вирішено. З представниками трьох міст, що залишилися, тривають переговори. Якщо організувати турнір в 12 містах не вийде, ми готові до проведення чемпіонату в десяти, дев'яти або навіть восьми містах", - заявив він.

Очікується, що матчі футбольного турніру відбудуться на стадіонах у Петербурзі, Римі, Лондоні, Баку, Бухаресті, Більбао, Амстердамі, Глазго, Будапешті та Копенгагені.

Нагадаємо, раніше президент УЄФА назвав передчасним рішення про дострокове завершення футбольного сезону в чемпіонаті Франції. Рішення про дострокове завершення сезону було прийнято керівництвом французької ліги у зв'язку з забороною на будь-які спортивні заходи в країні до осені.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України УЕФАевро 2020
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