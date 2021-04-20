УЕФА не будет исключать клубы Суперлиги из полуфиналов ЛЧ и ЛЕ, - ESPN

УЕФА не планирует исключать клубы-основатели Суперлиги из нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. В полуфиналы этих турниров пробились сразу пять клубов-основателей нового скандального турнира.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

"УЕФА не рассматривает вопрос об исключении клубов из своих турниров на этой неделе, матчи на следующей неделе состоятся", - сообщил источник издания.

По информации источников издания, глава УЕФА Александер Чеферин предложил клубам из Суперлиги "одуматься". В полуфинал Лиги чемпионов пробились сразу три клуба Суперлиги - "Реал", "Челси" и "Манчестер Сити". В 1/2 финала Лиги Европы должны сыграть "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Напомним, в ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. В УЕФА при этом осудили такие действия, заявив, что участники данного турнира могут быть исключены из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов. Ранее РБК-Украина писало, что "Реал", "Челси" и "Ман Сити" могут исключить из ЛЧ. Официальное решение будет принято в пятницу, 23 апреля.

Отметим, в полуфинале ЛЧ между собой сыграют "Реал" и "Челси", а также "Ман Сити" с "ПСЖ". Матчи должны состояться на следующей неделе - 27-28 апреля.

В Лиге Европы на стадии полуфинала встретятся "МЮ" с "Ромой" и "Вильяреал" с "Арсеналом". Первые поединки состояться 29 апреля.