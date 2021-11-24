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Удерживаемым в России украинским политзаключенным не оказывают медицинскую помощь, - Денисова

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Среда 24 ноября 2021 16:38
Удерживаемым в России украинским политзаключенным не оказывают медицинскую помощь, - Денисова Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В СИЗО-3 Новочеркасска в Ростовской области не оказывают медицинскую помощь трем украинским политзаключенным. Один из них нуждается в хирургическом вмешательстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в Telegram.

По словам Денисовой-60-летний крымский татарин Энвер Омеров нуждается в хирургическом вмешательстве для лечения острой хронической болезни. Айдер Джаппаров, со своей стороны, переболел на коронавирус и страдает из-за проблем с дыханием и боли в груди, а Риза Омеров - нуждается в помощи стоматолога.

"Все трое неоднократно обращались в администрацию СИЗО-3 по оказанию медицинской помощи, впрочем безрезультатно", - пишет омбудсмен.

Дениса призывает уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову принять все необходимые меры для восстановления прав украинцев и провести полное медицинское обследование незаконно удерживаемых политзаключенных.

В то же время омбудсмен обратилась к международному сообществу с призывом усилить давление на Российскую Федерацию.

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