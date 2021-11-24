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Утримуваним в Росії українським політв’язням не надають медичну допомогуі, - Денісова

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Середа 24 листопада 2021 16:38
Утримуваним в Росії українським політв’язням не надають медичну допомогуі, - Денісова Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В СІЗО-3 Новочеркаська в Ростовській області не надають медичну допомогу трьом українським політв’язням. Один з них потребує хірургічного втручання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денисової в Telegram.

За словами Денісової - 60-річний кримський татарин Енвер Омеров потребує хірургічного втручання для лікування гострої хронічної хвороби. Айдер Джаппаров, зі свого боку, перехворів на коронавірус й страждає через проблеми з диханням й болі у грудях, а Різа Омеров - потребує допомоги стоматолога.

"Всі троє неодноразово зверталися до адміністрації СІЗО-3 щодо надання медичної допомоги, втім безрезультатно", - пише омбудсмен.

Деніса закликає уповноваженого з прав людини у РФ Тетяну Москалькову вжити усі необхідні заходи для відновлення прав українців та провести повне медичне обстеження незаконно утримуваних політичних в’язнів.

Водночас омбудсмен звернулася до міжнародної спільноти з закликом посилити тиск на Російську Федерацію.

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