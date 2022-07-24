Удастся ли россиянам захватить Славянск и Краматорск: ответ военного эксперта

"Мы считаем, что Кремль вряд ли захватит их и до 11 сентября. Об эту дату предупреждают украинские официальные лица, мол, в этот период возможны так называемые "референдумы" на оккупированных территориях", - ответил он на вопрос, есть ли у оккупантов шансы захватить Славянск и Краматорск.

Варос отметил, что территория вокруг Краматорска, Бахмута, Славянска и Северская имеет относительно населения выше, чем в других районах Донбасса, а россияне сталкивались с трудностями во время боев в городской среде.

"Поэтому мы ожидаем, что линия Краматорск-Бахмут, прежде всего на шоссе Е40, где есть подготовленные украинские оборонительные позиции, замедлит темпы России", – сказал он.

Аналитик добавил, что Россия очень медленно пытается захватить небольшой город Северск и пока ей это не удается. Он не видит перспектив быстрого успеха россиян, учитывая более сложную и лучше подготовленную оборону Донецкой области.