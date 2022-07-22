На следующей неделе пройдет эвакуация из трех прифронтовых городов: подробности
Волонтеры HELP FOR UKRAINIANS 25-27 июля будут осуществлять эвакуацию маломобильных и лежачих людей из Бахмута, Краматорска, Славянска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.
Для эвакуации фонд использует автобусы, специально оборудованные для перевозки лежачих больных.
На этих автобусах людей довозят до ближайшего железнодорожного вокзала. Далее их отправляют на эвакуационном поезде в приют в Киевской области (количество мест ограничено).
"Если вы имеете убежище в безопасном городе в Украине - волонтеры БФ HELP FOR UKRAINIANS имеют возможность доставить вас к месту назначения", - говорится в сообщении.
Также, из Днепра отправляется автобус в Германию\Австрию. Эвакуация проводится бесплатно. Необходимо подать заявку по телефону 0686021461.
Напомним, оккупанты делают все, чтобы мирное население покидало свои дома в прифронтовых населенных пунктах. Черех постоянные обстрелы в том числе и в Бахмуте, Краматорске и Славянске люди вынуждены бежать на безопасную территорию.
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