Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска: повреждены дома, ранены люди

Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы Славянска. Известно о по меньшей мере трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По предварительной информации, обстрел города оккупанты осуществили кассетными боеприпасами. "Российская армия совершает преступления на украинской земле, разрушая наши города и поселки, убивая мирных людей. За все придется ответить", - написал Кириленко.