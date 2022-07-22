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Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска: повреждены дома, ранены люди

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Украина, Пятница 22 июля 2022 22:05
Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска: повреждены дома, ранены люди Фото: россияне обстреляли жилые кварталы Славянска (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы Славянска. Известно о по меньшей мере трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По предварительной информации, обстрел города оккупанты осуществили кассетными боеприпасами.

"Российская армия совершает преступления на украинской земле, разрушая наши города и поселки, убивая мирных людей. За все придется ответить", - написал Кириленко.

Напомним, 25-27 июля состоится эвакуация маломобильных и лежачих людей из Бахмута, Краматорска, Славянска.

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