Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска: повреждены дома, ранены люди
Фото: россияне обстреляли жилые кварталы Славянска (Getty Images)
Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы Славянска. Известно о по меньшей мере трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
По предварительной информации, обстрел города оккупанты осуществили кассетными боеприпасами.
"Российская армия совершает преступления на украинской земле, разрушая наши города и поселки, убивая мирных людей. За все придется ответить", - написал Кириленко.
Напомним, 25-27 июля состоится эвакуация маломобильных и лежачих людей из Бахмута, Краматорска, Славянска.
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