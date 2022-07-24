RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи вдастся росіянам захопити Слов'янськ і Краматорськ: відповідь військового експерта

Фото: Росія навряд чи захопить Слов'янськ та Краматорськ (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія, швидше за все, не зможе захопити Слов'янськ та Краматорськ. Це видно по останніх подіях на фронті.

Про це заявив аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Варос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Ми вважаємо, що Кремль навряд чи захопить їх і до 11 вересня. Про цю дату попереджають українські офіційні особи, мовляв, у цей період можливі так звані "референдуми" на окупованих територіях", - відповів він на питання, чи є в окупантів шанси захопити Слов'янськ і Краматорськ.

Варос зазначив, що територія навколо Краматорська, Бахмута, Слов'янська та Сіверська має відносно вище населення, ніж в інших районах Донбасу, а росіяни стикалися з труднощами під час боїв у міському середовищі.

"Тому ми очікуємо, що лінія Краматорськ-Бахмут, насамперед на шосе Е40, де є підготовлені українські оборонні позиції, уповільнить темпи Росії", – сказав він.

Аналітик додав, що росія дуже повільно намагається захопити невелике місто Сіверськ і поки що їй це не вдається. Він не бачить перспектив швидкого успіху росіян, враховуючи складнішу і краще підготовлену оборону Донецької області.

Нагадаємо, у п'ятницю росіяни вкотре обстріляли житлові квартали Слов'янська.

Відомо, що 25-27 липня відбудеться евакуація маломобільних та лежачих людей з Бахмута, Краматорська, Слов'янська.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні