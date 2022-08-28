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Удары ВСУ на Донецком направлении: уничтожено много оккупантов и два "Гиацинт-С"

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Украина, Воскресенье 28 августа 2022 12:17
Удары ВСУ на Донецком направлении: уничтожено много оккупантов и два "Гиацинт-С" Фото: ВСУ уничтожили 14 оккупантов и два Гиацинт-С на Донбассе (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

В течение субботы, 27 августа, морские пехотинцы и артиллеристы уничтожили 14 оккупантов, два российских "Гиацинт-С".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

"На Донецком направлении воины надежно держат оборону, за прошедшие сутки они уничтожили 6 оккупантов", - говорится в сообщении.

К тому же украинские артиллеристы нанесли удары по позициям россиян, в результате чего враг потерял 8 человек живой силы, 1 МТЛБ, две артиллерийские системы "Гиацинт-С" и одну САУ.

"Окончательные потери врага уточняются", - добавляют военные.

Как сообщалось, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов. Всего Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже около 46 750 своих военных убитыми.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ударили по опорным пунктам врага и уничтожили два склада с боеприпасами под Херсоном.

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