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Удары по российским базам в Крыму, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ, - ISW

Фото: удары по Крыму, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ (twitter.com)
Автор: Константин Широкун

Удары по российским складам и базам снабжения в Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ для восстановления контроля над правым берегом Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Российские линии снабжения из Крыма напрямую поддерживают оккупантов на материковой части Украины, в том числе в западной части Херсонской области. Нацеленность Украины на российские наземные пути сообщения, тыловые и вспомогательные средства в Крыму согласуется с украинскими контрнаступательными действиями, которые также нацелены на мосты через реку Днепр и российские элементы тылового обеспечения в оккупированной части Херсонской области.

Конечным результатом этой кампании, скорее всего, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на правом берегу Днепра, а также потеря возможностей защищать их с помощью авиации и артиллерии на левом берегу от украинских контратак.

Ключевые выводы ISW

  • Российские войска провели наземные атаки на востоке, но не смогли продвинуться к северо-западу от Славянска и восточнее Северска.
  • Российские силы начинают наступательные операции вокруг Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка.
  • Российские войска вели безуспешные наступательные операции на севере и северо-западе Херсонской области.
  • В Минобороны России заявили, что украинские силы в Никополе готовятся к провокациям на Запорожской АЭС, таким образом создавая информационные условия для дальнейших обстрелов Никополя.
  • Сообщается, что чеченские подразделения передислоцируются в Херсонскую область для задержания российских военных-дезертиров.
  • Российские силы с трудом набирают солдат даже на безопасные и престижные должности в армию РФ.

Напомним, во вторник, 16 августа, в поселке Азовское началась детонация склада с боеприпасами. Там начался пожар.

Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина "Новые взрывы в оккупированном Крыму и снова с эвакуацией: что известно на этот момент".

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