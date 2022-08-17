Удары по российским базам в Крыму, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ, - ISW

Удары по российским складам и базам снабжения в Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ для восстановления контроля над правым берегом Днепра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
Российские линии снабжения из Крыма напрямую поддерживают оккупантов на материковой части Украины, в том числе в западной части Херсонской области. Нацеленность Украины на российские наземные пути сообщения, тыловые и вспомогательные средства в Крыму согласуется с украинскими контрнаступательными действиями, которые также нацелены на мосты через реку Днепр и российские элементы тылового обеспечения в оккупированной части Херсонской области.
Конечным результатом этой кампании, скорее всего, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на правом берегу Днепра, а также потеря возможностей защищать их с помощью авиации и артиллерии на левом берегу от украинских контратак.
Ключевые выводы ISW
Напомним, во вторник, 16 августа, в поселке Азовское началась детонация склада с боеприпасами. Там начался пожар.
Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина "Новые взрывы в оккупированном Крыму и снова с эвакуацией: что известно на этот момент".
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