Удари по російських базах у Криму, ймовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ, - ISW

Удари по російських складах і базах постачання в Криму і навколо нього, ймовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ для відновлення контролю над правим берегом Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Російські лінії постачання з Криму безпосередньо підтримують окупантів на материковій частині України, в тому числі в західній частині Херсонської області. Націленість України на російські наземні шляхи сполучення, тилові та допоміжні засоби в Криму узгоджується з українськими контрнаступальними діями, які також націлені на мости через річку Дніпро та російські елементи тилового забезпечення в окупованій частині Херсонської області.
Кінцевим результатом цієї кампанії, швидше за все, буде порушення здатності російських військ підтримувати механізовані сили на правому березі Дніпра, а також втрата можливостей захищати їх за допомогою авіації і артилерії на Лівому березі від українських контратак.
Ключові висновки ISW
Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, в селищі Азовське почалася детонація складу з боєприпасами. Там почалася пожежа.
Більш детально про подію можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Нові вибухи в окупованому Криму і знову з евакуацією: що відомо на цей момент".
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