Ударний FPV-дрон VORON-10 від Trypillian отримав номер НАТО: що про нього відомо

Що означає присвоєння NSN

NSN - це унікальний 13-значний ідентифікатор за стандартами Системи кодифікації НАТО. Її використовують країни Альянсу та держави-партнери, зокрема Україна. Номер забезпечує стандартизовану ідентифікацію, облік та управління постачанням військової продукції.

Що відомо про VORON-10

VORON-10 - 10-дюймовий ударний FPV-квадрокоптер для підтримки піхотних і штурмових підрозділів на передньому краї. Він призначений для ураження броньованої та неброньованої техніки, засобів РЕБ, особового складу та об'єктів військової логістики противника.

Одна з ключових особливостей - підвищена стійкість каналів керування до радіоелектронних перешкод. Дрон підтримує технологію FHSS, яка передбачає зміну робочих частот для зменшення впливу завад на зв'язок. Це важливо під час роботи в умовах активного застосування ворожих засобів РЕБ.

Технічні характеристики:

корисне навантаження - до 2,5 кг;

максимальна дальність польоту - 24 км, тактичний радіус застосування - до 22 км;

крейсерська швидкість - 60 км/год, максимальна - 100 км/год;

час передпольотної підготовки - від 5 до 10 хвилин.

Конструкція передбачає адаптацію до різних типів корисного навантаження. Геометрію рами та налаштування польотного контролера оптимізували для збереження стабільності польоту з бойовою частиною. За даними компанії, під час розробки враховували потребу в швидкому розгортанні, простоті експлуатації та адаптації до умов сучасного поля бою.

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