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Brave1 вперше онлайн показав нові рішення для FPV: дрони швидше адаптуються до фронту

16:36 14.08.2026 Пт
2 хв
Представлено понад 10 категорій нових технологій для Сил оборони
aimg Ольга Завада
Brave1 вперше онлайн показав нові рішення для FPV: дрони швидше адаптуються до фронту (фото: Brave1)
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Кластер оборонних технологій Brave1 провів перший онлайн-захід Demo Day, присвячений оновленню FPV-дронів. Понад 50 виробників представили запчастини та нові технологічні рішення для фронту.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Brave1.

Головною темою заходу стали оновлення та технологічні рішення для розширення можливостей FPV-дронів. До події в онлайн-форматі долучилися понад 400 учасників.

Brave1 вперше онлайн показав нові рішення для FPV: дрони швидше адаптуються до фронту

Понад 400 учасників обговорили FPV-фічі на Brave1 Demo Day (фото: Brave1)

Що показали розробники?

Під час заходу понад 50 виробників продемонстрували власні розробки та комплектуючі.

Технологічні ріщення охопили:

  • акумулятори підвищеної ємності;
  • уніфіковані наземні станції;
  • модулі донаведення та розпізнавання цілей;
  • спеціальні плати для роботи пристроїв категорії "чекачі";
  • інші технічні компоненти для вдосконалення дронів.

Окремо три компанії-виробники вперше презентували модульні FPV-дрони.

Конструкція нових апаратів дозволяє швидко адаптувати апарат під зміну середовища, зокрема змінювати робочі частоти та окремі блоки без потреби повністю переробляти дрон.

Brave1 вперше онлайн показав нові рішення для FPV: дрони швидше адаптуються до фронту

На Brave1 Demo Day показали модульні FPV (фото: Brave1)

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Візія проєкту

Кластер Brave1 співпрацює з розробниками для впровадження нових технологічних рішень ще на етапі серійного виробництва.

Такий підхід дозволяє

  • Швидше адаптувати безпілотники до нових викликів на лінії фронту;
  • Підвищувати бойову ефективність засобів;
  • Уникнути потреби доопрацьовувати дрони у військових майстернях безпосередньо в зоні бойових дій.

"Наша мета незмінна: знайомити військових із технологіями, допомагати виробникам створювати рішення під реальні потреби фронту та разом знаходити безпечні й ефективні формати для взаємодії", - зазначили у Brave1.

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