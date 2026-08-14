Brave1 вперше онлайн показав нові рішення для FPV: дрони швидше адаптуються до фронту

Кластер оборонних технологій Brave1 провів перший онлайн-захід Demo Day, присвячений оновленню FPV-дронів. Понад 50 виробників представили запчастини та нові технологічні рішення для фронту.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Brave1 .

Головною темою заходу стали оновлення та технологічні рішення для розширення можливостей FPV-дронів. До події в онлайн-форматі долучилися понад 400 учасників.

Понад 400 учасників обговорили FPV-фічі на Brave1 Demo Day (фото: Brave1)

Що показали розробники?

Під час заходу понад 50 виробників продемонстрували власні розробки та комплектуючі.

Технологічні ріщення охопили:

акумулятори підвищеної ємності;

уніфіковані наземні станції;

модулі донаведення та розпізнавання цілей;

спеціальні плати для роботи пристроїв категорії "чекачі";

інші технічні компоненти для вдосконалення дронів.

Окремо три компанії-виробники вперше презентували модульні FPV-дрони.

Конструкція нових апаратів дозволяє швидко адаптувати апарат під зміну середовища, зокрема змінювати робочі частоти та окремі блоки без потреби повністю переробляти дрон.

На Brave1 Demo Day показали модульні FPV (фото: Brave1)

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Візія проєкту

Кластер Brave1 співпрацює з розробниками для впровадження нових технологічних рішень ще на етапі серійного виробництва.

Такий підхід дозволяє

Швидше адаптувати безпілотники до нових викликів на лінії фронту;

Підвищувати бойову ефективність засобів;

Уникнути потреби доопрацьовувати дрони у військових майстернях безпосередньо в зоні бойових дій.

"Наша мета незмінна: знайомити військових із технологіями, допомагати виробникам створювати рішення під реальні потреби фронту та разом знаходити безпечні й ефективні формати для взаємодії", - зазначили у Brave1.