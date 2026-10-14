RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Ударный FPV-дрон VORON-10 от Trypillian получил номер НАТО: что о нем известно

15:47 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: дрон VORON-10 (Trypillian)

Ударный FPV-дрон VORON-10 британско-украинской компании Trypillian прошел кодификацию Министерства обороны Украины и получил номенклатурный номер НАТО (NSN).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Trypillian.

Что означает присвоение NSN

NSN - это уникальный 13-значный идентификатор по стандартам Системы кодификации НАТО. Ее используют страны Альянса и государства-партнеры, в частности, Украина. Номер обеспечивает стандартизированную идентификацию, учет и управление снабжением военной продукции.

Что известно о VORON-10

VORON-10 - 10-дюймовый ударный FPV-квадрокоптер для поддержки пехотных и штурмовых подразделений на переднем крае. Он предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, средств РЭБ, личного состава и военной логистики противника.

Одна из ключевых особенностей - повышенная устойчивость каналов управления к радиоэлектронным помехам. Дрон поддерживает технологию FHSS, которая предусматривает изменение рабочих частот для уменьшения влияния помех на связь. Это важно при работе в условиях активного применения враждебных средств РЭБ.

Технические характеристики:

  • полезная нагрузка - до 2,5 кг;
  • максимальная дальность полета - 24 км, тактический радиус применения - до 22 км;
  • крейсерская скорость - 60 км/ч, максимальная - 100 км/ч;
  • время предполетной подготовки - от 5 до 10 минут.

Конструкция предусматривает адаптацию к разным типам полезной нагрузки. Геометрию рамы и настройку полетного контроллера оптимизировали для сохранения стабильности полета с боевой частью. По данным компании, при разработке учитывали потребность в быстром развертывании, простоте эксплуатации и адаптации к условиям современного поля боя.

Читайте также: В Украине ограничили работу военного Starlink, - "Флэш"

Ранее кластер оборонных технологий Brave1 впервые провел онлайн Demo Day, посвященный обновлению FPV-дронов. Три компании-производители представили модульные FPV-дроны, в которых можно изменять рабочие частоты и отдельные блоки без полной переработки аппарата.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДрониMiltech