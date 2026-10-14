Ударний FPV-дрон VORON-10 від Trypillian отримав номер НАТО: що про нього відомо
Ударний FPV-дрон VORON-10 британсько-української компанії Trypillian пройшов кодифікацію Міністерства оборони України й отримав номенклатурний номер НАТО (NSN).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Trypillian.
Що означає присвоєння NSN
NSN - це унікальний 13-значний ідентифікатор за стандартами Системи кодифікації НАТО. Її використовують країни Альянсу та держави-партнери, зокрема Україна. Номер забезпечує стандартизовану ідентифікацію, облік та управління постачанням військової продукції.
Що відомо про VORON-10
VORON-10 - 10-дюймовий ударний FPV-квадрокоптер для підтримки піхотних і штурмових підрозділів на передньому краї. Він призначений для ураження броньованої та неброньованої техніки, засобів РЕБ, особового складу та об'єктів військової логістики противника.
Одна з ключових особливостей - підвищена стійкість каналів керування до радіоелектронних перешкод. Дрон підтримує технологію FHSS, яка передбачає зміну робочих частот для зменшення впливу завад на зв'язок. Це важливо під час роботи в умовах активного застосування ворожих засобів РЕБ.
Технічні характеристики:
- корисне навантаження - до 2,5 кг;
- максимальна дальність польоту - 24 км, тактичний радіус застосування - до 22 км;
- крейсерська швидкість - 60 км/год, максимальна - 100 км/год;
- час передпольотної підготовки - від 5 до 10 хвилин.
Конструкція передбачає адаптацію до різних типів корисного навантаження. Геометрію рами та налаштування польотного контролера оптимізували для збереження стабільності польоту з бойовою частиною. За даними компанії, під час розробки враховували потребу в швидкому розгортанні, простоті експлуатації та адаптації до умов сучасного поля бою.
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Раніше кластер оборонних технологій Brave1 вперше провів онлайн Demo Day, присвячений оновленню FPV-дронів. Три компанії-виробники презентували модульні FPV-дрони, у яких можна змінювати робочі частоти та окремі блоки без повного переробляння апарата.