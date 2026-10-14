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Ударний FPV-дрон VORON-10 від Trypillian отримав номер НАТО: що про нього відомо

15:47 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Лев Шевченко
Ударний FPV-дрон VORON-10 від Trypillian отримав номер НАТО: що про нього відомо Фото: дрон VORON-10 (Trypillian)
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Ударний FPV-дрон VORON-10 британсько-української компанії Trypillian пройшов кодифікацію Міністерства оборони України й отримав номенклатурний номер НАТО (NSN).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Trypillian.

Що означає присвоєння NSN

NSN - це унікальний 13-значний ідентифікатор за стандартами Системи кодифікації НАТО. Її використовують країни Альянсу та держави-партнери, зокрема Україна. Номер забезпечує стандартизовану ідентифікацію, облік та управління постачанням військової продукції.

Що відомо про VORON-10

VORON-10 - 10-дюймовий ударний FPV-квадрокоптер для підтримки піхотних і штурмових підрозділів на передньому краї. Він призначений для ураження броньованої та неброньованої техніки, засобів РЕБ, особового складу та об'єктів військової логістики противника.

Одна з ключових особливостей - підвищена стійкість каналів керування до радіоелектронних перешкод. Дрон підтримує технологію FHSS, яка передбачає зміну робочих частот для зменшення впливу завад на зв'язок. Це важливо під час роботи в умовах активного застосування ворожих засобів РЕБ.

Технічні характеристики:

  • корисне навантаження - до 2,5 кг;
  • максимальна дальність польоту - 24 км, тактичний радіус застосування - до 22 км;
  • крейсерська швидкість - 60 км/год, максимальна - 100 км/год;
  • час передпольотної підготовки - від 5 до 10 хвилин.

Конструкція передбачає адаптацію до різних типів корисного навантаження. Геометрію рами та налаштування польотного контролера оптимізували для збереження стабільності польоту з бойовою частиною. За даними компанії, під час розробки враховували потребу в швидкому розгортанні, простоті експлуатації та адаптації до умов сучасного поля бою.

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Раніше кластер оборонних технологій Brave1 вперше провів онлайн Demo Day, присвячений оновленню FPV-дронів. Три компанії-виробники презентували модульні FPV-дрони, у яких можна змінювати робочі частоти та окремі блоки без повного переробляння апарата.

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