Ударный FPV-дрон VORON-10 от Trypillian получил номер НАТО: что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Trypillian.

Что означает присвоение NSN

NSN - это уникальный 13-значный идентификатор по стандартам Системы кодификации НАТО. Ее используют страны Альянса и государства-партнеры, в частности, Украина. Номер обеспечивает стандартизированную идентификацию, учет и управление снабжением военной продукции.

Что известно о VORON-10

VORON-10 - 10-дюймовый ударный FPV-квадрокоптер для поддержки пехотных и штурмовых подразделений на переднем крае. Он предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, средств РЭБ, личного состава и военной логистики противника.

Одна из ключевых особенностей - повышенная устойчивость каналов управления к радиоэлектронным помехам. Дрон поддерживает технологию FHSS, которая предусматривает изменение рабочих частот для уменьшения влияния помех на связь. Это важно при работе в условиях активного применения враждебных средств РЭБ.

Технические характеристики:

полезная нагрузка - до 2,5 кг;

максимальная дальность полета - 24 км, тактический радиус применения - до 22 км;

крейсерская скорость - 60 км/ч, максимальная - 100 км/ч;

время предполетной подготовки - от 5 до 10 минут.

Конструкция предусматривает адаптацию к разным типам полезной нагрузки. Геометрию рамы и настройку полетного контроллера оптимизировали для сохранения стабильности полета с боевой частью. По данным компании, при разработке учитывали потребность в быстром развертывании, простоте эксплуатации и адаптации к условиям современного поля боя.

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